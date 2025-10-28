Israels Außenminister Gideon Saar: "Länder, die Streitkräfte entsenden wollten, sollten zumindest fair gegenüber Israel sein." (AP / Petr David Josek)

Außenminister Saar begründete dies mit einer aus seiner Sicht langjährigen Feindseligkeit des türkischen Präsidenten Erdogan gegenüber Israel. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte bereits am Sonntag erklärt, sein Land werde selbst entscheiden, welche Streitkräfte inakzeptabel seien. Das werde von den USA selbstverständlich respektiert, so Netanjahu.

Die USA hatten zuvor angekündigt, mit arabischen und internationalen Partnern zusammenarbeiten zu wollen. Eigene Truppen seien jedoch nicht für den Einsatz vorgesehen. Die Friedenstruppe ist Teil des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas, unter Vermittlung von US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.