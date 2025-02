Flüchtlinge kehren nach Inkrafttreten der Waffenruhe zurück in den Südlibanon. (Archivbild) (picture alliance / Middle East Images / Nael Chahine)

Ein Armeesprecher erklärte, man werde eine kleine Zahl von Soldaten vorübergehend an fünf strategisch wichtigen Punkten entlang der Grenze belassen. Dies sei mit der von den USA und Frankreich angeführten internationalen Kommission abgesprochen, die über die Einhaltung des Waffenruhe-Abkommens wachen soll. Davon abgesehen solle der Abzug wie vereinbart vollzogen werden, sagte der Sprecher. In den geräumten Gebieten werde die Verantwortung an die libanesische Armee übergeben.

Der israelische Truppenabzug ist Teil der Abmachungen über die Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Die Hisbollah soll sich ihrerseits hinter den 30 Kilometer nördlich der Landesgrenze verlaufenden Fluss Litani zurückziehen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.