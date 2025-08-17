Gaza-Kriegspläne

Blick auf Gaza-Stadt, deren Einnahme Israel plant. (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Die Militärbehörde Cogat teilte auf der Plattform X mit, heute werde die Lieferung von Zelten und Ausstattung für die Behelfs-Unterkünfte wieder aufgenommen. Damit gehe man die Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten an. Weiter hieß es, die Menschen würden zu ihrem Schutz in den Süden des Gazastreifens gebracht. Einen konkreten Ort nannte die Behörde nicht. Der israelische Plan zur Ausweitung des Einsatzes sieht eine Einnahme der Stadt Gaza sowie zentraler Flüchtlingslager vor. Dies soll laut Ministerpräsident Netanjahu zur Zerschlagung der militant-islamistischen Hamas beitragen.

Seine Regierung geht davon aus, dass sich viele Terroristen in Zivilkleidung unter die Bevölkerung gemischt haben.

