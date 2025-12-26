Nahostkonflikt

Israel greift Stellungen im Südlibanon an (Archivbild). (Stringer / dpa / Stringer)

Unter anderem seien Waffenlager und Anlagen "terroristischer Infrastruktur" beschossen worden, erklärte die Armee. Die Hisbollah habe diese für Anschläge genutzt. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldete eine Reihe von Luftangriffen auf Bergregionen im Süden und Osten des Landes. Israel greift trotz einer seit November des vergangenen Jahres geltenden Waffenruhe immer wieder Ziele im Libanon an.

Am Donnerstag starben bei Angriffen nahe der Grenze zu Syrien und im Südlibanon nach libanesischen Angaben drei Menschen. Nach israelischer Darstellung wurde ein Mitglied der Al-Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, im Libanon getötet.

