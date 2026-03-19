Iran-Krieg

Das Militär erklärte, Kampfjets hätten Schiffe bombardiert, die mit Raketenabwehrsystemen ausgerüstet gewesen seien. Auch ein Marinestützpunkt und Hafenanalgen seien getroffen worden. Es sei einer der bedeutendsten Angriffe seit Kriegsbeginn Ende Februar gewesen.
Der iranische Außenminister Aragtschi drohte mit massiver Vergeltung, sollte Israel erneut Öl-und Gasanlagen attackieren. Israel hatte gestern das weltweit größte Gasfeld am Persischen Golf beschossen. Der Iran griff daraufhin die für den Weltmarkt wichtigen Flüssiggasanlagen in Katar an. Die Eskalation sorgte für erhebliche Preissprünge bei Öl und Gas.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.