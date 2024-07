Feuer und eine große Rauchwolke steigen über Gebäuden der jemenitischen Hafenstadt Hodeida auf. (AFP / -)

Auf Bildern in den sozialen Medien war ein Großbrand am Hafen zu sehen, mit hohen Flammen und einer dunklen Rauchsäule am Himmel. Der Hafen am Roten Meer ist von strategisch wichtiger Bedeutung.

Der israelische Armeesprecher Hagari erklärte, Israel habe den Luftangriff alleine durchgeführt. Verbündete wie etwa die USA seien nicht daran beteiligt gewesen.

Die Huthis selbst meldeten Angriffe auf Öl- und Stromanlagen, die sie als zivil bezeichneten. Tags zuvor war eine Drohne der vom Iran unterstützten Miliz in Tel-Aviv eingeschlagen und hatte einen Menschen getötet sowie vier weitere verletzt. Verteidigungsminister Galant kündigte daraufhin eine Reaktion an, die Huthis drohten nun ihrerseits mit weiteren Angriffen.

Die schiitische Miliz kontrolliert große Teile der Küste des Jemen und greift seit November Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Die Islamisten deklarieren dies als Solidaritäts-Bekundung mit den Palästinensern im Gaza-Krieg.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.