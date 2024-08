Naher Osten

Dieses von der Hamas am 26. August 2005 veröffentlichte Videobild zeigt einen Mann, der als Mohammed Deif identifiziert wird. (AP / dpa / Uncredited)

Die Armee teilte mit, auf der Basis von Geheimdienstinformationen könne der Tod Deifs bestätigt werden. Kampfjets hätten vor gut zwei Wochen einen "präzisen, gezielten Schlag gegen eine Anlage ausgeführt, in der sich Mohammed Deif und der Kommandeur der Chan-Junis-Brigade der Hamas, Rafa Salama, aufhielten", hieß es.

Die Mitteilung der Armee erfolgt einen Tag nach der Tötung des Auslandschefs der Hamas, Hanija, in Teheran. Der Iran und die Hamas beschuldigen Israel, dafür verantwortlich zu sein. Israel hat sich nicht zu dem Vorwurf geäußert und lediglich erklärt, jeder, der das Land angreife, werde einen hohen Preis zahlen.

Erhöhte Alarmbereitschaft in Israel

Unter anderem der Iran macht Israel für die Tötung von Hamas-Chef Hanija in Teheran verantwortlich. Nach Informationen der "New York Times" hat Irans oberster Führer Chamenei als Vergeltung für die Tötung von Hanija den Befehl erteilt, Israel direkt anzugreifen.

Die israelische Armee wurde in Erwartung möglicher Vergeltungsschläge für die Attentate in Beirut und Teheran nach Medienberichten in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Der israelische Rundfunk meldete, die Luftabwehr des Landes sei in maximaler Bereitschaft. Israelische Kampfjets patrouillieren demnach im Luftraum des Landes und Bodentruppen an den Grenzen erhöhten ihre Einsatzbereitschaft.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hardt, sprach im Deutschlandfunk von einer riskanten Strategie Israels. Zugleich verwies er darauf, dass dort der Eindruck herrsche, der Iran wolle das Land vernichten.

