Süd-Libanon

Flüchtlinge kehren in den Süden des Libanon zurück. (picture alliance / Middle East Images / Nael Chahine)

Man müsse gegenwärtig an diesen Punkten bleiben, um die eigenen Bürger an der Nordgrenze zu verteidigen, teilte ein Sprecher des Militärs mit. Man werde diese Standorte aber "langfristig" an die libanesische Armee übergeben. Die militant-islamistische Hisbollah-Miliz hatte zuletzt erklärt, ab morgen würden verbliebene israelische Soldaten als Besatzungstruppen eingestuft. Wegen der Kämpfe zwischen der Miliz und dem israelischen Militär waren große Teile der Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze geflohen.

Eine von den USA im November vermittelte Waffenruhe hatte dem eingerückten israelischen Militär eine Übergangsfrist für einen Abzug eingeräumt. An seine Stelle soll die libanesische Armee treten.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.