Gazastreifen

Israel bestreitet Nahrungsmittelknappheit - UNO-Nothilfebüro: "Es kommen zu wenig Hilfsgüter an"

Die israelische Militärbehörde Cogat hat eine Nahrungsmittelknappheit im Gaza-Streifen bestritten. Sie erklärte, in dem Palästinensergebiet kämen Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter an. Diese reichen nach UNO-Angaben allerdings bei weitem nicht aus. Israel hatte in dieser Woche seine fast dreimonatige Blockade des Gebietes aufgehoben.