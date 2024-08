Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant (vorne rechts) an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ariel Hermoni-GPO)

Der israelische Verteidigungsminister Galant sagte bei einem Besuch in dem gebiet, dass dabei mehr als 150 Tunnel in der Region zerstört worden seien. Die israelischen Truppen sollten nun die restlichen Tunnel in der Gegend zerstören. Laut Israels Premierminister Netanjahu kommt ein Truppenabzug aus der Grenzregion nicht in Frage. Es sei ein Kriegsziel, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für die Sicherheit Israels darstelle. Der Grenzbereich gilt als einer der größten Streitpunkte bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe. Die Terrororganisation Hamas fordert einen kompletten Abzug Israels aus dem Palästinensergebiet.

In den Bemühungen um einen Waffenstillstand sprach US-Außenminister Blinken zuletzt mit seinem jordanischen Kollegen al-Safadi. Ein weiteres Telefonat führten der amerikanische Präsident Biden und seine Stellvertreterin Harris mit Netanjahu.

