Angeblicher Apartheid-Vergleich

Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Europäischen Union (AP / Virginia Mayo)

Der israelische Außenminister Saar erklärte, dies gelte solange, bis Kallas ihre Äußerungen zurücknehme. Er bezog sich auf einen Bericht des Nachrichtenportals "Euractiv". Kallas soll demnach bei einem Besuch in Mexiko das israelische Vorgehen im Westjordanland und im Gazastreifen mit der früheren südafrikanischen Politik der Rassentrennung gleichgesetzt haben.

Kallas ging in einem an Saar gerichteten Schreiben im Onlinedienst X nicht auf den konkreten Vorwurf ein. Sie betonte, die EU setze sich stets für eine konstruktive Beziehung zu Israel ein. Zugleich kritisierte sie, dass der Ausbau israelischer Siedlungen im Westjordanland eine Zwei-Staaten-Lösung erschwere.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.