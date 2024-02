Israel darf beim Eurovision Song Contest in Malmö dabei sein. (imago-images / ZUMA Wire / Pavlo Gonchar)

Sie habe die Frage geprüft und entsprechend entschieden, teilte die EBU in Genf mit. Es gehe um eine unpolitische Musikveranstaltung und einen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, nicht zwischen Regierungen.

Am Abend findet in Berlin der deutsche Vorentscheid für den ESC statt. Insgesamt neun Sänger, Sängerinnen und Bands treten gegeneinander an. Der Starter wird je zur Hälfte von einer Jury und dem Publikum bestimmt.

Unter den Teilnehmern ist der Sänger Max Mutzke. Vor 20 Jahren trat er bereits für Deutschland beim ESC an und schaffte es in die Top Ten. Auch die Schlagersängerin Marie Reim, Tochter des Sängers Matthias Reim und der ehemaligen ESC-Starterin Michelle, will nach Malmö. Daneben bemühen sich Newcomer um den Startplatz. Der Eurovision Song Contest findet am 11. Mai statt.

