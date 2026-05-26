Die Moschee mit der als Grab des Propheten Samuel verehrten Stätte (Anadolu Agency / IMAGO / Eyad Tawil)

Nach Angaben der israelischen Friedensorganisation "Peace Now" erließ die israelische Zivilverwaltung einen entsprechenden Beschluss für knapp 11 Hektar Land in Nabi Samuel nahe Jerusalem . Juden, Christen und Muslime verorten an dieser Stelle das Grab des biblischen Propheten Samuel. Sie ist bisher im Besitz der islamischen Waqf-Behörde. "Peace Now" wirft der israelischen Behörde unter Finanzminister Smotrich vor, auf diese Weise die Annektierung des Westjordanlands voranzutreiben. Die Enteignung einer religiösen Stätte könne einen politischen Konflikt in einen Religionskrieg verwandeln, hieß es weiter.

Israel teilte auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur mit, es seien Renovierungsarbeiten aufgrund von Sicherheitsbedenken notwendig. Sie geschähen in Übereinstimmung mit dem Gesetz und zum Wohle aller Gläubigen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.