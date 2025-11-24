Nahost-Krieg

Wegen Versäumnissen vor dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 wurden nun drei israelische Armee-Generäle entlassen (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Abdallah F.s. Alattar)

Ihnen werden schwere Versäumnisse vor dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 vorgeworfen. Armeechef Samir erklärte in Jerusalem, die drei seien nicht mehr Teil der Streitkräfte und würden auch aus dem Reservekader gestrichen. Betroffen sind die Generäle Haliva, Finkelmann und Basjuk. Ihre Entlassung hat eher offiziellen Charakter, denn Haliva und Finkelmann waren wegen der Vorwürfe bereits zurückgetreten. Basjuk ging im Juni in den Ruhestand. Die Armee verhängte zudem Disziplinarstrafen unter anderem gegen die Chefs der Luftwaffe und der Marine.

Die Maßnahmen sind die Konsequenz der Armeeführung auf einen Expertenbericht vom November zum Vorgehen der Streitkräfte im Vorfeld des Hamas-Angriffs. Darin werden Fehlentscheidungen unter anderem bei der Truppenstationierung in der Nacht des 7. Oktober und Missstände in der Befehlskette angeprangert.

