Die Region Somaliland führt eine eigene Flagge und eine eigene Währung. (Imago)

Die Afrikanische Union erklärte, jeder Versuch, die Souveränität Somalias zu untergraben, gefährde Frieden und Stabilität auf dem Kontinent. Die EU teilte mit, man bekräftige die Achtung der Souveränität, Einheit und territorialen Integrität Somalias sowie der UNO-Charta. Mehrere Staaten, darunter die Türkei und Ägypten, warfen Israel vor, den Konflikt innerhalb Somalias und am Horn von Afrika zu verschärfen. Israel hat als erste Nation weltweit Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Die Region hatte sich nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 einseitig für unabhängig erklärt.

Somaliland grenzt an Dschibuti und Äthiopien. Es liegt an der nordwestlichen Spitze Somalias am Eingang zum Roten Meer.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.