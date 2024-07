12,7 Quadratkilometer

Israel hat erneut Gebiet im Westjordanland beschlagnahmt (hier ein Bild israelischer Soldaten an einem Checkpoint in Qalandia im Westjordanland). (AFP / ZAIN JAAFAR)

Das melden die Nachrichtenagentur AP und die israelische Menschenrechtsorganisation "Peace Now". Demnach umfasst das Gebiet im Jordantal knapp 13 Quadratkilometer und grenzt an eine bereits zuvor zu Staatsgebiet erklärte Fläche. "Peace Now" zufolge handelt es sich um die größte Beschlagnahmung von Land durch Israel seit den Osloer Abkommen im Jahr 1993.

Israel macht mit dem Vorgehen den Weg für eine Niederlassung von Siedlern frei. Der Siedlungsbau im Westjordanland wird von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft verurteilt. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach erst kürzlich wieder von einem "gravierenden Verstoß" gegen das Völkerrecht.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.