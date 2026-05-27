Nahost-Konflikt

Israel erklärt den Südlibanon zur "Kriegszone" (Archivbild eines Angriffs). (picture alliance / Anadolu / Mohamad Zanaty)

Laut der Armee sollen sich alle Bewohner südlich des Sahrani-Flusses in Richtung Norden in Sicherheit bringen. Der Sahrani-Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der libanesisch-israelischen Grenze. Außerdem sollten sich die Menschen von Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz fernhalten. Die israelische Armee bereite sich darauf vor, mit äußerster Härte gegen die Miliz vorzugehen, hieß es.

Zuvor hatte das israelische Militär unter anderem die Bewohner der Städte Tyrus und Nabatija zur Evakuierung aufgefordert. Unter der Bevölkerung brach laut Korrespondenten Panik aus. Auf Straßen in Richtung der Hauptstadt Beirut entstanden Augenzeugen zufolge lange Staus. Nach Angaben des libanesischen Zivilschutzes wurden mehrere Ziele nahe Tyrus angegriffen.

Trotz einer zwischen der libanesischen und israelischen Seite vereinbarten Waffenruhe gehen die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah weiter.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.