Israelische Angriffe auf Südlibanon im November 2025. (--- / Xinhua / dpa / ---)

Nach monatelangen Kämpfen zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Gruppierung Hisbollah hatten die USA 2024 einen Waffenstillstand ausgehandelt, der von Israel und dem Libanon anerkannt wurde. Beide Seiten werfen sich seitdem Verstöße gegen das Abkommen vor. Laut Vereinbarung soll der Libanon für eine Entwaffnung der Hisbollah sorgen, die Gruppe lehnt das strikt ab. Die Entwaffnung ist aus Israels Sicht jedoch die Bedingung für die Waffenruhe. Die Hisbollah gilt als Verbündete der Terrororganisation Hamas.

