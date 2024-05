Aktuell wird über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas verhandelt. (picture alliance / dpa / Mohammed Talatene)

Laut israelischen Medien handelt es sich nicht mehr um den gleichen Vorschlag für eine Waffenruhe, dem Israel zuletzt zugestimmt hatte. Die Hamas hatte zuvor auf ihrer Internetseite mitgeteilt, das Papier akzeptiert zu haben. Eine Delegation werde nun nach Kairo geschickt, um dort über die nächsten Schritte zu beraten. Ägypten, Katar und die USA vermitteln seit längerer Zeit, um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zu erreichen.

Luftangriffe auf Osten Rafahs - Raketen auf Israel

Derweil hält Israel ungeachtet internationaler Appelle weiter an der geplanten Militäroffensive auf Rafah im südlichen Gazastreifen fest. So werde der Druck auf die Terrororganisation Hamas erhöht, weitere Geiseln freizulassen, teilte Ministerpräsident Netanjahu nach einer Sitzung des Kriegskabinetts mit. Ein Armeesprecher erklärte, die Bewohner im östlichen Teil von Rafah seien weiterhin aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Man habe bereits über 50 Ziele aus der Luft angegriffen.

In der Nacht teilte der bewaffnete Arm des mit der Hamas verbündeten Islamischen Dschihads mit, man habe als Reaktion Ziele in Israel mit Raketen beschossen. Darunter seien die Stadt Sderot, der Kibbuz Nir Am und Siedlungen nahe des Gazastreifens gewesen. Berichte über mögliche Verletzte oder Tote auf israelischer Seite gab es zunächst nicht.

Appell von Guterres

UNO-Generalsekretär Guterres sprach sich entschieden gegen eine "Bodeninvasion" auf Rafah aus. Eine solche wäre wegen ihrer "verheerenden humanitären Folgen und ihrer destabilisierenden Auswirkungen" auf die Region untragbar, teilte Guterres in der Nacht in New York mit. Er rief Israel und die militant-islamistische Hamas stattdessen zu zusätzlichen Anstrengungen für eine Feuerpause auf.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.