Krieg im Nahen Osten

Zertrümmerte Häuser in Rafah (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

In übereinstimmenden israelischen Medienberichten wird Außenminister Katz mit der Äußerung zitiert, die Militäroffensive in Rafah im Gazastreifen zu verschieben, falls ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln zustande komme. Zuvor hatte die islamistische Hamas von einem entsprechenden Angebot Israels berichtet, das derzeit geprüft werde. Die Terrorgruppe veröffentlichte am Abend ein Video, in dem zwei der von ihr festgehaltenen israelischen Geiseln zu sehen sein soll.

Die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazsstreifen stehen im Mittelpunkt eines heutigen Besuchs von US-Außenminister Blinken in Saudi-Arabien. Er nimmt in der Hauptstadt Riad unter anderem an einer Sitzung des Golf-Kooperationsrates teil, zu dem zahlreiche führende Vertreter aus dem Nahen Osten erwartet werden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.