Die EU will ihr Kooperationsabkommen mit Israel überprüfen. (dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte gestern mitgeteilt, dass die große Mehrheit der 27 Mitgliedstaaten bei einem Treffen der EU-Außenminister die Überprüfung des Kooperationsabkommens mit Israel unterstütze. Das zeige, dass die Länder die Situation in Gaza als unhaltbar ansähen.

Diplomaten zufolge drängten 17 EU-Staaten bei dem Treffen in Brüssel auf eine Überprüfung gemäß eines Artikels des Abkommens, der die Achtung der Menschenrechte fordert.

In diesen Tagen lässt Israel erstmals seit März wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen, allerdings gibt es laut der UNO noch Probleme bei der Verteilung. Seit Anfang März blockierte Israel sämtliche humanitäre Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet, woraufhin Hilfsorganisationen vor einer Hungersnot warnten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.