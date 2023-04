Nach Militärangaben wurden sie abgefangen. Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. An der Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen, vor allem mit der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah.

Am Morgen hatten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Sieben seien in der Luft explodiert, teilte die Armee mit. Auf dem Tempelberg in Jerusalem gab es in der Nacht erneut Zusammenstöße. Gruppen junger Palästinenser warfen nach Polizeiangaben Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten und versuchten, sich in der Al-Aksa-Moschee zu verbarrikadieren.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.