Ein Mitglied der vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen (Archivbild) (Osamah Yahya / dpa / Osamah Yahya)

Das gab das Militär auf seinem Telegram-Kanal bekannt. In mehreren Gegenden Israels hatten die Alarmsirenen geheult. In den vergangenen Tagen hatte die Armee wiederholt Raketen aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel abgefangen. Im Jemen residiert die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz. Sie greift seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 Israel mit Raketen und Drohnen an, um die Hamas in Gaza zu unterstützen.

