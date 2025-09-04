Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Beide Male sei Luftalarm ausgelöst worden. Die pro-iranische Huthi-Miliz im Jemen bekannte sich zu den Angriffen. Vergangene Woche waren Huthi-Regierungschef al-Rahawi, neun Minister sowie zwei weitere Mitarbeiter der selbst ernannten Regierung bei israelischen Angriffen getötet worden. Die Miliz hatte daraufhin Vergeltung angekündigt.

Die Huthi haben Israel seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 immer wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen - nach eigenen Angaben zur Unterstützung der Palästinenser. Außerdem beschießen sie im Roten Meer und im Golf von Aden Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel. Israel reagiert mit Angriffen auf Ziele der Miliz.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.