Iran-Krieg

Dort seien Verteidigungs- und Aufklärungssysteme der iranischen Führung außer Gefecht gesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Auch andere Teile Teherans waren erneut Ziel israelischer Angriffe. Iranische Staatsmedien meldeten landesweit 1.045 getötete Soldaten und Zivilisten seit Kriegsbeginn. In Israel wurde der Großraum Tel Aviv parallel mit Raketen aus dem Iran und aus dem Libanon angegriffen. Dies bestätigte ein israelischer Armeesprecher. Es seien eine Rakete aus dem Iran und mehrere von der libanesischen Hisbollah-Miliz abgefeuert worden. Die Polizei teilte mit, es seien in mehreren Gebieten in Tel Aviv Raketentrümmer niedergegangen. Derweil kündigten die USA an, ihre Angriffe auf den Iran auszuweiten.

Künftig würden zunehmend Ziele im Landesinneren beschossen, teilte Generalstabschef Caine mit. Angegriffen würden auch weiterhin die Infrastruktur und die Marine des Irans.

