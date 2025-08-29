Ziel sei eine militärische Einrichtung der islamistischen Huthi-Miliz gewesen, teilte Israels Militär mit. In der Gegend rund um Sanaa waren Medienberichten zufolge starke Explosionen zu hören. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben mehrere Drohnen abgefangen, die nacheinander aus dem Jemen in Richtung Israel geflogen waren.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz greift seit Beginn des Gaza-Kriegs Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Unterstützung der islamistischen Hamas. Israel attackiert deshalb immer wieder Ziele im Jemen.
