Nach mutmaßlichem Waffenruhe-Verstoß der Hamas

Erneut fliegt Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Mahmoud Isleem)

Ein israelischer Militärsprecher sprach von einer Reaktion auf militärische Aktionen der Hamas. So soll die militant-islamistische Palästinenserorgansiation in dem Gebiet mehrfach israelische Truppen beschossen haben. Die Attacken, unter anderem mit einer Panzerfaust und durch Scharfschützenfeuer, seien ein eklatanter Verstoß gegen die Waffenruhe. Die Hamas ihrerseits erklärte, sie halte sich an die Waffenruhe-Vorgaben.

Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir forderte Premierminister Netanjahu auf, die Kampfhandlungen im Gazastreifen "vollständig und mit voller Stärke" wieder aufzunehmen.

Seit dem 10. Oktober herrscht im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es gab allerdings bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle. Die USA hatten zuletzt vor einem geplanten Angriff der Hamas auf palästinensische Zivilisten gewarnt.

