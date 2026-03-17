Iran-Krieg

In der Hauptstadt Teheran werde Infrastruktur des iranischen "Terrorregimes" attackiert, teilte das israelische Militär auf X mit. Gleichzeitig gebe es Angriffe auf Einrichtungen der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Weitere Einzelheiten nannte die israelische Armee zunächst nicht. Nach Angaben der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA griff die Armee drei südliche Vororte von Beirut an.
Gestern hatte Israel einen "gezielten Bodeneinsatz" gegen Stellungen der Hisbollah im Südlibanon angekündigt. Deutschland sowie Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien riefen die israelische Regierung zum Verzicht auf eine großangelegte Bodenoffensive auf. Bundeskanzler Merz bezeichnete den Einsatz als "Fehler".
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.