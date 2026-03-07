Im Libanon sind wieder viele Menschen auf der Flucht. (Hussein Malla / AP / dpa / Hussein Malla)

Ein Militärsprecher sagte, Ziele seien unter anderem Raketenwerfer, Waffenlager und andere militärische Einrichtungen der pro-iranischen Kämpfer. Bei den Angriffen gestern seien Kommandeure einer Brigade der Hisbollah getötet worden.

Zudem war auch ein Posten der UNO-Beobachtermission Unifil unter Beschuss geraten. Dabei wurden drei Soldaten verletzt, einer von ihnen schwer. Das israelische Militär kündigte an, den Vorfall zu prüfen.

Die katholischen Hilfswerke Misereor und Malteser International erklärten, die humanitäre Lage im Libanon verschlechtere sich zunehmend. Die Zivilbevölkerung sei den Angriffe nahezu schutzlos ausgeliefert. Hunderttausende Menschen seien auf der Flucht. Auch für die Helfer werde die Situation immer schwieriger.

