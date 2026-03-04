Ein zerstörtes Gebäude am Ferdowsi-Platz in der Innenstadt von Teheran. (AFP / ATTA KENARE)

Die Streitkräfte erklärten, Ziele seien iranische Raketen-Abschussrampen, Luftabwehrsysteme und weitere militärische Infrastruktur. Über das Ausmaß der Schäden und mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Der Iran setzte wiederum seine Angriffe auf Ziele in Israel fort. In weiten Teilen des Landes ertönten in der Nacht die Luftschutzsirenen. Es gibt bislang keine Berichte über nennenswerte Treffer.

Am Abend hatte die israelische Armee bereits über Angriffe unter anderem auf eine unterirdische Atomanlage am Stadtrand der iranischen Hauptstadt Teheran berichtet. Dort sei an der Entwicklung einer Komponente für Atomwaffen gearbeitet worden, hieß es. Zudem gab es demnach Attacken auf das Gebäude des Nationalen Sicherheitsrates und des Präsidialamts des Iran. Iranische Medien berichteten zudem über Attacken auf die Flughäfen in Buschehr und in der Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.