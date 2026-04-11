Israel hat erneut Angriffe auf den Libanon geflogen (Archiv). (AP / Hassan Ammar)

In der Gegend um Nabatija im Süden des Landes seien zehn Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Medienberichten zufolge kreiste die israelische Armee die Stadt Bint Dschubail ein, die als Hochburg der Hisbollah gilt. Zahlreiche Kämpfer sollen seit vier Tagen eingeschlossen sein. Die Islamisten gaben an, israelische Stellungen attackiert zu haben.

Im Gazastreifen gab es bei einem israelischen Luftangriff mindestens sechs Tote. Das meldeten ein Krankenhaus sowie Sanitäter. Das israelische Militär erklärte, Kämpfer der militant-islamistischen Hamas hätten sich der gelben Linie genähert. Diese Linie trennt die von Israel kontrollierten Gebiete vom Rest des Gazastreifens ab. Eigentlich gilt in dem Palästinensergebiet eine Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.