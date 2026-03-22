Krieg in Nahost

Rauchwolke im Südlibanon nach israelischen Angriffen (Archivbild) (AFP / RABIH DAHER)

Es sei eine weitere Angriffswelle im Süden des Landes gestartet worden, teilte die israelische Armee mit. Bei einem der Ziele habe es sich um eine Brücke gehandelt. Zuvor habe das Militär eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu rief derweil andere Länder dazu auf, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Einige Staaten bewegten sich langsam in diese Richtung, es müssten aber noch mehr werden, sagte Netanjahu bei einem Besuch in der Wüstenstadt Arad.

Dort und in der Stadt Dimona war es zuvor bei iranischen Angriffen zu Raketeneinschlägen gekommen. Laut israelischem Militär wurden dabei mehr als hundert Menschen verletzt, viele von ihnen schwer. Nach Feuerwehrangaben verfehlten Abfangraketen ihre Ziele.

Das iranische Militär meldete zudem weitere Angriffe im Großraum Tel Aviv. Unter anderem sei der internationale Flughafen Ben Gurion mit Drohnen attackiert worden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.