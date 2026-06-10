Man habe mehrere Infrastruktureinrichtungen attackiert, die der proiranischen Miliz zugerechnet würden, erklärte die Armee. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von mindestens vier Angriffen auf Dörfer in der Nähe der Stadt Tyrus. Dabei sollen nach Angaben von örtlichen Medizinern mindestens zwölf Menschen getötet worden sein.
Die Vereinten Nationen wollen in der kommenden Woche ein Ermittlerteam in den Libanon entsenden. Wie der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, mitteilte, sollen mögliche Verstöße gegen das Völkerrecht durch alle Konfliktparteien untersucht und gegebenenfalls dokumentiert werden.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.