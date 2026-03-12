Nach israelischem Luftangriff in Beirut (AP / dpa / Hussein Malla)

In Beirut wurden nach libanesischen Angaben mehrere Gebäude in verschiedenen Stadtvierteln bombardiert. Die Angriffe fanden demnach auch in dichtbesiedelten Gegenden im Zentrum der Hauptstadt statt. Die Einwohner waren zuvor aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen.

Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, wurde auch die staatliche Universität getroffen. Dabei seien zwei hochrangige Dozenten getötet worden. Der libanesische Präsident Aoun sprach von einem "gezielten Angriff" auf Zivilisten und einem Verstoß gegen internationale Gesetze. Das israelische Militär teilte mit, den Vorfall zu prüfen.

Laut Generalstabschef Zamir bereitet sich die israelische Armee auf eine längere Auseinandersetzung mit der pro-iranischen Hisbollah vor. Die Miliz feuert seit Beginn des Iran-Krieges regelmäßig Raketen auf Israel.

