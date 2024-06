Israelischer Luftangriff auf vermutete Hisbollah-Stellungen im Libanon (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / Taher Abu Hamdan)

Die israelische Luftwaffe teilte mit, es sei in der Nacht militärische Infrastruktur der Hisbollah attackiert worden. Ob es Tote oder Verletzte gab, ist unklar. Seit Beginn des Gaza-Kriegs gibt es nahezu täglich Angriffe beider Seiten. Zuletzt hatte die Intensität der Gefechte deutlich zugenommen.

Gestern hatte Saudi-Arabien seine Staatsbürger aufgefordert, den Libanon schnellstens zu verlassen. Eine Begründung dafür wurde nicht genannt. Zuletzt hatte Israel mit einem Einmarsch in den Süden des Libanon gedroht.

Im Gazastreifen setzte die israelische Armee ihre Einsätze in Schedschaija, einem Viertel im Osten von Gaza-Stadt, sowie in Rafah fort. Nach Angaben des Nachrichtenportals "aljazeera.com" sitzen in Schedschaija Zivilisten teils verletzt und ohne Zugang zu Nahrung fest. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, in Rafah seien bei einem israelischen Luftangriff am Morgen mindestens sechs Palästinenser getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

