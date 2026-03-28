Die Angriffe in Beirut hätten der Hisbollah gegolten, teilte die Armee mit. Einzelheiten nannte sie nicht. Der libanesische Verteidigungsminister Menassa berichtete zudem, dass heute israelische Bodentruppen im südlichen Libanon acht Kilometer weit ins Landesinnere vorgedrungen seien.
Nach iranischen Raketenangriffen auf Israel meldeten die Behörden sechs Einschläge im Großraum Tel Aviv mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten. Aus Saudi-Arabien kamen Meldungen von einem iranischen Raketenangriff auf eine Militärbasis, bei dem mehrere US-Amerikaner verwundet worden seien.
Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.