Nahost
Israel greift erneut Ziele im Iran und im Libanon an

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Abend erneut Ziele im Iran und in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

    Aus einem Dorf nahe der Küste steigt Rauch auf.
    Rauch von israelischer Artillerie steigt im südlibanesischen Dorf Zawtar El Charkiyeh auf. (AFP / -)
    Die Angriffe in Beirut hätten der Hisbollah gegolten, teilte die Armee mit. Einzelheiten nannte sie nicht. Der libanesische Verteidigungsminister Menassa berichtete zudem, dass heute israelische Bodentruppen im südlichen Libanon acht Kilometer weit ins Landesinnere vorgedrungen seien.
    Nach iranischen Raketenangriffen auf Israel meldeten die Behörden sechs Einschläge im Großraum Tel Aviv mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten. Aus Saudi-Arabien kamen Meldungen von einem iranischen Raketenangriff auf eine Militärbasis, bei dem mehrere US-Amerikaner verwundet worden seien.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.