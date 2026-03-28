Rauch in einem südlibanesischen Dorf nach israelischen Angriffen (AFP / -)

Aus Teheran wurden am Abend mehrere Explosionen gemeldet. Iranische Staatsmedien berichteten, es seien auch Atomanlagen des Landes getroffen worden, unter anderem in der Provinz Jasd. Das israelische Militär teilte mit, es habe erneut Infrastruktur des iranischen Regimes angegriffen.

Nach iranischen Raketenangriffen auf Israel meldeten die Behörden dort sechs Einschläge im Großraum Tel Aviv mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten. In Saudi-Arabien wurde Medienberichten zufolge eine Militärbasis von einer iranischen Rakete getroffen. Mehrere US-Soldaten seien verletzt worden.

Die Außenminister der G7-Staaten forderten den Iran in einer gemeinsamen Erklärung zum Stopp von Angriffen auf zivile Ziele auf. Zudem müsse der freie Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus dauerhaft wiederhergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.