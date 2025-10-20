Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Im Süden des Landes sei 'terroristische Infrastruktur' der Hisbollah-Miliz attackiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Zwischen Israel und der Hisbollah gilt eigentlich seit November vergangenen Jahres ein Waffenstillstand. Beide Seiten beschuldigen sich jedoch immer wieder, dagegen zu verstoßen.

Libanon kritisiert Israel zudem, gezielt wichtige Infrastruktur wie Zementfabriken und Baufahrzeuge zu zerstören. Dadurch werde der wirtschaftliche Aufschwung und zivile Wiederaufbau behindert, kritisierte Libanons Präsident Aoun.

