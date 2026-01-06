Israelische Angriffe auf Südlibanon im November 2025. (--- / Xinhua / dpa / ---)

Nach Angaben des israelischen Militärs handelte es sich um Stellungen der Hisbollah sowie der Hamas. Nach monatelangen Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah hatten die USA 2024 einen Waffenstillstand ausgehandelt, der von Israel und dem Libanon anerkannt wurde. Beide Seiten werfen sich seither Verstöße gegen das Abkommen vor. Laut der Vereinbarung sollte der Libanon bis zum Jahresende für eine Entwaffnung der Hisbollah sorgen, die Gruppe lehnt das aber weiterhin ab. Dies ist aus Israels Sicht aber Bedingung für die Waffenruhe. Die militant-islamistischen Hisbollah gilt als Verbündete der Terrororganisation Hamas, beide sind mit Israel verfeindet.

Während die Hamas vor allem im Gazastreifen aktiv ist, operiert die Hisbollah vom Süden des Libanon aus und wird dabei vom Iran unterstützt.

