Dichter schwarzer Rauch steigt aus einem Gebiet auf, das Ziel eines israelischen Luftangriffs auf einen südlichen Vorort von Beirut war. (Marwan Naamani / dpa)

Man habe einen gezielten Schlag gegen einen führenden Hisbollah-Terroristen ausgeführt, hieß es in einer Mitteilung. Laut israelischen Medien galt der Angriff dem Hisbollah-Führer Tabatabai. Libanesische Medien berichteten von einem Toten und mehr als 20 Verletzten durch die Attacke. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten.

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich vor einem Jahr auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.