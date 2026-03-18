Ein Hochhaus in Beirut wurde von einer Rakete getroffen. (AP / Hassan Ammar)

Nach Angaben libanesischer Behörden wurden mindestens 40 weitere verletzt. Die israelische Armee meldete die Zerstörung eines zehnstöckigen Hochhauses, in dem die militant-islamistische Hisbollah-Miliz Millionen Dollar zur Finanzierung ihrer Aktivitäten gelagert habe. Zuvor hatte sie vor Angriffen in dem Stadtviertel gewarnt.

Derweil rückte die israelische bei ihrer Bodenoffensive im Libanon weiter vor. Eigenen Angaben zufolge sollen verstärkt Brücken über den Litani-Fluss zerstört werden.

Laut der libanesischen Regierung sind seit Kriegsbeginn mehr als 900 Menschen getötet worden; Hunderttausende wurden vertrieben. Israel geht seit Anfang März wieder verstärkt gegen die Hisbollah vor, nachdem diese Israel wegen dessen Offensive gegen Iran angegriffen hatte.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.