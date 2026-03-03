Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

In einer Erklärung hieß es, die Luftwaffe habe das Kommunikationszentrum des iranischen Terror-Regimes in der Hauptstadt zerstört. Für die dortigen Aktivitäten seien die Revolutionsgarden verantwortlich. Seit Jahren habe die iranische Rundfunkbehörde zur Zerstörung des Staates Israel und zum Einsatz von Atomwaffen aufgerufen. - Die Anwohner des Stadtviertels waren zuvor vom israelischen Militär aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Im Libanon griffen die israelischen Streitkräfte erneut die mit dem Iran verbündete Hisbollah an. Ziele seien Kommandozentralen und Waffenlager in der Hauptstadt Beirut, teilt die Armee mit. Die Islamisten-Miliz hatte mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Die libanesische Regierung erklärte die militärischen Aktivitäten der Hisbollah daraufhin für illegal.

