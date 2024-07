Nahost-Krieg

Blick von den von Israel besetzten Golanhöhen auf die syrische Seite der Grenze, wo nach einem Luftangriff Rauch aufsteigt. (Archivbild) (AFP/ Jalaa Marey)

Wie die in Großbritannien ansässige "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" berichtet, gab es Raketenangriffe auf zwei Stützpunkte der syrischen Luftabwehr in der Provinz Daraa. Demnach erfolgten die Attacken von den von Israel besetzten Golanhöhen aus. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Aus Syrien und aus Israel gab es keine offizielle Bestätigung der Angaben.

Israel greift immer wieder Ziele in Syrien an. In der Regel richten sich die Attacken gegen die militant-islamistische Hisbollah, die in dem Land seit Jahren auf der Seite des Machthabers Assad kämpft. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte gestern eine harte Reaktion auf den Raketeneinschlag auf den Golanhöhen mit 12 Todesopfern angekündigt, für den er die Hisbollah verantwortlich macht. Diese weist den Vorwurf zurück.

Inzwischen teilte die israelische Armee mit, rund zehn Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen zu haben. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

