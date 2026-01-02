Nahost-Konflikt

Libanesische Medien meldeten dutzende Angriffe. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Trotzdem hat Israel seitdem häufiger Ziele im Libanon angegriffen. Die israelische Regierung wirft der Hisbollah vor, sich neu aufzustellen und aufzurüsten.
Die libanesische Regierung hatte zugesagt, die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz voranzutreiben. Eine erste wichtige Phase sollte bis Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Bisher ist nicht klar, ob das Ziel erreicht wurde.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.