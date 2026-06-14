Beirut: Anwohner fahren an den Trümmern zerstörter Gebäude in einem südlichen Vorort von Beirut, Libanon, vorbei (Archivbild vom 17.4.2026). (Bilal Hussein/AP/dpa)

Ministerpräsident Netanjahu erklärte, dies sei eine Reaktion auf den Beschuss von israelischem Territorium durch die Hisbollah. Die südlichen Vororte der libanesischen Haupstadt gelten als Hochburg der Islamisten.

Die vom Iran gestützte Hisbollah hatte bei dem Angriff auf Israel nach Militärangaben mehrere Sprengstoff-Drohnen eingesetzt. Es habe zwei Einschläge auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gegeben. Niemand sei verletzt worden.

Vor einer Woche hatte Israel die Vororte von Beirut bereits als Reaktion auf Raketenangriffe der Hisbollah bombardiert. Daraufhin reagierte der Iran seinerseits mit Raketenangriffen auf Israels Norden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.