Israelischer Luftangriff auf Hamas-Stellung in Schule. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Dabei seien Terroristen getötet worden, die an den Anschlägen in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Ein Armeesprecher sagte, vor dem Angriff mit Kampfjets habe man Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen auf Zivilisten zu verringern.

Der Hamas zufolge wurden mindestens 27 Menschen getötet, die in dem Gebäude Schutz gesucht hatten. Die Schule wurde vom Palästinenser-Hilfswerks der Vereinten Nationen betrieben. Eine Sprecherin der Organisation sagte, es habe bis zu 45 Todesopfer gegeben.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.