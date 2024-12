Nahost-Krieg

Ein israelischer Kampfjet(Archivbild). (imago/Xinhua)

Nach Angaben der Armee wurden der internationale Flughafen in der Hauptstadt Sanaa und drei Häfen an der jemenitischen Westküste attackiert. Wie die Miliz erklärte, gab es mindestens sechs Tote und zahlreiche Verletzte. Israel hatte seine Attacken zuvor angekündigt und sie als Reaktion auf jüngste Raketenangriffe der Huthi auf den Großraum Tel Aviv bezeichnet. Während des Luftangriffs befand sich nach eigenen Angaben der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, auf dem Flughafen von Sanaa. Er habe sich in Sicherheit bringen können, teilte er mit.

Die israelische Armee attackierte auch Ziele im Gazastreifen. Sie sprach von einem präzisen Angriff auf Kämpfer der islamistischen Hamas in Gaza-Stadt. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz erklärte, ein Wohnhaus sei getroffen worden. Dabei sollen mindestens 13 Menschen getötet worden sein. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

