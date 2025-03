Israel hat im Süden des Libanon erneut Luftangriffe geflogen (AFP / RABIH DAHER)

Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, damit werde auf den Raketenbeschuss aus dem nördlichen Nachbarland reagiert. Die Streitkräfte seien angewiesen worden, massiv gegen Dutzende Terrorziele vorzugehen. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums gab es mindestens zwei Tote und acht Verletzte. Heute Früh hatte Israel erklärt, drei Raketen aus dem Libanon abgefangen zu haben. Es war der zweite Raketenbeschuss seit einer im November von den USA vermittelten Waffenruhe zwischen Israel und der im Libanon aktiven Hisbollah-Miliz. Die militanten Islamisten wiesen indes die Verantwortung für den Raktenangriff zurück.

Israels Luftwaffe griff nach eigenen Angaben auch zwei Militärstützpunkte im Zentrum von Syrien an. Demnach handelt es sich um die Basis Tadmur in Palmyra und den Flughafen Tiyas zwischen Palmyra und Homs. Man habe Anlagen des gestürzten Assad-Regimes bombardiert, die eine Bedrohung für die Bevölkerung in Israel dargestellt hätten.

