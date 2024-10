Ein Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut nach einem israelischen Angriff (Archivbild). (Hassan Ammar / AP / dpa / Hassan Ammar)

Die israelische Armee hat erstmals seit Beginn ihrer Offensive im Libanon auch Ziele im Norden des Landes angegriffen. Medienberichten zufolge wurde ein Flüchtlingslager nahe der Stadt Tripoli am Mittelmeer getroffen. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, einer ihrer Anführer und mehrere Familienmitglieder seien bei dem Angriff getötet worden. Vom israelischen Militär gibt es bisher keine Stellungnahme.

Die Hisbollah erklärte, es gebe auch Gefechte rund um Udaissa im Süden des Libanon. Das israelische Militär versuche erneut, in den Ort vorzudringen. In der Gegend hatte es schon zuvor Kämpfe gegeben. Israel ist dort mit Bodentruppen im Einsatz. Die proiranische Miliz hat im Gegenzug nach eigenen Abgaben am Morgen erneut Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Berichte über Opfer und Schäden gab es bislang nicht.

Caritas-Mitarbeiterin Motsche: Es fehlt am Nötigsten

Wegen der andauernden Kämpfe sind den libanesischen Behörden zufolge rund eine Million Menschen auf der Flucht. Laut UNO haben bisher etwa 100.000 Menschen die Grenze nach Syrien überquert. Die Hilfsorganisation Caritas International spricht von einer schwierigen humanitäre Lage. Mit dieser großen Vertreibungswelle habe man nicht gerechnet, sagte Caritas-Mitarbeiterin Mothsche im Deutschlandfunk . Zwar gebe es Notunterkünfte, etwa in Schulen oder in Universitäten. Viele Menschen müssten aber auf der Straße leben, weil sie dort keinen Platz abbekommen hätten.

Laut Motsche, die in Beirut als Koordinatorin und Beraterin im Einsatz war und vor wenigen Tagen aus Sicherheitsgründen ausgereist ist, ist die Versorgung der Menschen eine riesige Herausforderung. Es fehle am Allernötigsten. Neben Matratzen, Decken, Lebensmittel, Wasser und Hygieneartikel seien dringend zusätzliche medizinische und psychologische Betreuung notwendig: "Die Menschen sind verängstigt, traumatisiert. Viele Kinder verstehen nicht, was passiert."

Die USA kündigten derweil an, dem Libanon umgerechnet rund 143 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld solle den Vertriebenen im Land geholfen werden, teilte das Außenministerium in Washington mit.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.