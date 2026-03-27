Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Dabei sei Infrastruktur des iranischen Regimes anvisiert worden, teilte die israelische Armee am Morgen mit. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten ihrerseits, Ziele in Israel sowie von der US-Armee genutzte Stützpunkte in mehreren Golfstaaten angegriffen zu haben. Darunter seien die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait gewesen. In Bahrain sei zudem eine Wartungsanlage für das US-Luftverteidigungssystem Patriot ins Visier genommen worden.

In der libanesischene Hauptstadt Beirut gab es wieder Explosionen. Berichten zufolge griff Israel erneut Ziele der Hisbollah im Süden der Stadt an.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.